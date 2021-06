Vuur bestrijden we met vuur! Bovenstaand zien we het volgende: "The technology demonstrator successfully neutralized tactically-relevant drones using a newly-developed X band radar that automatically senses and identifies unmanned aerial system threats. The radar then pairs targets to specific interceptors through an automated decision engine tied to a command and control system, launching and guiding rotary and fixed wing interceptors with two types of drone countermeasures while on the move and without operator intervention." Kijk, militaire drones met een 'geautomatiseerde beslissings engine', daar zijn we gek op.

En vervolgens trekt-ie z'n soortgenoot uit de lucht met een stroopachtig goedje, of zo. "The requirement that the system field non-kinetic solutions pushed concepts that could be employed in and around civilian areas. The primary drone negation mechanism shoots strong, stringy streamers from reusable interceptors that foul propellers causing loss of propulsion." Tevens wordt er gewerkt aan middelen waarme drone-zwermen gestopt kunnen worden, maar daarvan zijn nog geen beelden of details.

Embrace Tradition: gewone anti drone guns in mensenhanden