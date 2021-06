Speelbal? Het LCH - opgericht om dit soort inkopen te doen - wilde niet met Sywert, niet alleen omdat ze al genoeg bestellingen hadden opgelijnd, maar ook omdat ze onvoldoende vertrouwen in de kersverse BV van Sywert hadden; iets waar van Ark de kamer onvolledig over inlichtte (en misschien drukken ze zich nog netjes uit, want uit veschillende bronnen blijkt dat de relatie tussen LCH en BV Sywert niet al te best was). Misschien vermoedden ze al dat de deal niet helemaal in de haak was. VWS drukt vervolgens de deal alsnog door.



De echte vraag is: waarom is dat gebeurd? En in die kwestie is Sywert absoluut geen speelbal, maar gewoon speler. Het heeft er namelijk alle schijn van dat de deal door naarstig lobbyen van Sywert in zijn uitgebreide politieke netwerk tot stand is gekomen. Het lijkt niet waarschijnlijk dat VWS geheel op eigen initiatief deze deal tegen de zin van het LCH heeft doorgedrukt.