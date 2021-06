Er heeft nog nooit een prototype gevlogen en de passagiersversie bestaat nog niet eens, maar de zaken gaan goed want de optie voor in totaal 50 toestellen staat ook. In 2029 wordt verwacht dat de vloot operationeel te zijn. Huidige vliegtuigen cruisen op een hoogte tussen de 10 en 13 kilometer. De Overture gaat dat met 88 passagiers doen op een hoogte van 18,3 kilometer met een topsnelheid van Mach 1,7 oftewel 1800 kilometer per uur. Volgens de CEO vliegt-ie met de nieuwe Rolls Royce-motoren op nieuwe sustainable aviation fuel ook nog eens nog eens koolstofneutraal. Daar zijn we te dom voor, maar hij legt het als volgt uit: "You take carbon out of the air, you burn it in the jet, and put it right back where you found it. So the whole thing is carbon neutral on a life cycle basis." Nou, dat geloven we dan maar, maar niet iedereen gelooft het. Meer uitleg hier nog meer hier. Snelle jongens van Londen naar New York in 3,5 uur!

Mooi repootje weer van TODAY

We hebben het maar te geloven

Er is maar 1 klasse en dat is eerste klasse