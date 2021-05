Mocht u de Formule 1 saai vinden, zap dan vooral niet naar de Indy 500 vanavond. Daar rijden ze ook alleen maar rondjes, maar dan letterlijk. Het is een soort F1 voor mannen met grotere ballen, want ze knallen met gemiddelde (!) snelheden tot wel 370 km/u op millimeters langs een genadeloos harde muur. En ze kunnen wel vlak achter elkaar rijden zonder gezeik op de boordradio. Dat eindigt uiteraard regelmatig in een harde klapper, maar dat risico hoort er nu eenmaal bij. Dit jaar voor het eerst sinds lange tijd een Nederlandse vlag op de eerste startrij, want Rinus van Kalmthout, de Max Verstappen van de Indycar, start vanaf de derde plek. Aangezien deze VeeKay (makkelijker uit te spreken voor de Amerikanen) bij de laatste race zijn eerste Indy-overwinning pakte, is hij absoluut een kanshebber voor de winst van deze iconische race. Hopelijk vergaat het hem beter dan zijn sponsor Bitcoin de laatste tijd. De groene vlag wappert om 18:45 uur en dan zijn het tweehonderd snoeiharde ronden naar de finish. Go VeeKay!