Hebben we nét uitgelegd wat 'radio' is en hoe opa en oma vroeger aan hun links bevooroordeelde '''nieuwsfeiten''' kwamen, moeten we weer gaan uitleggen wat 'tijdschriften' precies zijn. Want: het volledige einde van het papieren tijdschrift lijkt nu echt te zijn aangebroken. De meeste invloedrijke papieren tijdschriften (Tuk, Candy, Vrij Nederland) zijn sowieso al een tijd foetsie maar nu ook de bekende wijvenblaadjes definitief uit de rekken verdwijnen kun je gerust concluderen dat er nul markt over is voor papieren tijdschriften, want wijvenblaadjes bepalen die markt.

Anyway, tijdschriften dus: in de tijd van opa en oma bestond nog geen internet zoals jullie weten en derhalve was alles offline. Als je bijvoorbeeld naar lekkere geile wijven wilde kijken moest je een Playboy of Penthouse kopen (en bij het afrekenen zeggen dat je het voor de interviews koopt). Wat in feite een verzameling bij elkaar geniet papier is waarop met inkt letters en foto's van naakte wijven worden afgedrukt. Een soort internet maar dan op papier, zeg maar.

Maarrrrr...veel belangrijker dan Playboy en Penthouse waren de wijvenblaadjes. Geen zwak geslacht kon echt zonder want inherent aan het zwak geslacht zijn is het voortdurend 24/7/365 onzeker voelen over het uiterlijk enzo en in die wijvenblaadjes stond dan altijd keurig uitgelegd, met handige plaatjes zodat het knappe koppie niet al te veel hoefde te lezen, hoe meisjes er uit hoorden te zien, wat ze moesten dragen, hoe ze hun haar moesten knippen en verder natuurlijk wat ze moeten vinden, kook-, strijk- en opvoedtips en uiteraard lekker veel sappige roddels. Een soort Instagram meets VIVA Forum maar dan op papier, zeg maar.

Verder is de story zo simpel als de gemiddelde duo-column in de Elle : zo lang er geen internet was, en het zwakke onzekere geslacht dus niet gratis via BN'ers en 'influencers' kon horen wat te moeten vinden of wat te dragen, liep de wijvenblaadjesmarkt als een frikandel door de mayo en groeide elk op het immer onzekere en wanhopige maar zeer makkelijk door marketing te beïnvloeden zwakke geslacht gericht wijvenblaadjesmerk als kool. 'To own a VIVA, Elle or Glamour is basically a license to print money', zo fluisterde een door wijvenblaadjes rijk geworden wijvenblaadjeseigenaar ons ooit in het oor (of we hebben dat in een film gezien, dat zou ook kunnen). Maar toen kwam het internet en het VIVA Forum en daarna Instagram waardoor het zwakke geslacht niet meer wilde 'lezen' (of 'lezen'...soort van, met veel foto's). Laat staan betalen om iets te mogen lezen/kijken: einde wijvenblaadjesmarkt, tevens einde hele tijdschriftenmarkt.

Toedeledoki tijdschriften is happening mensen! Schuld van het zwakke geslacht! Zegt opa. Oma niet, die moet gewoon eens heur bek leren houden en zoetjes kirren om de columns van Aaf Brandt Corstius of tijdens haar 'periode' met veel chocolade en haar handjes om een mok sterrenmixthee geklemd in een te grote trui huilend op de bank voor zich uit gaan zitten staren.

Zo. En dan nu: de MAX Vandaag-puzzel om onder te kwijlen. Geriatrische groetjes van opa Jan en oma Nagel!