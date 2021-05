Het was dé marketing move in 2005 die de UFC uiteindelijk rendabel maakte: een reality show waarin 16 strijders verdeeld over twee teams onder leiding van (oud-)kampioenen in een afvalrace vechten om een felbegeerd UFC-contract. Die lui wonen dus met z'n allen in 1 huis en ja dat leverde dus 28 seizoenen lang exact de familie-televisie op die je verwacht. De show leverde uiteindelijk 11 UFC-kampioenen, 5 hall of famers en nog veel meer HERINNERINGEN. Komend seizoen staan de teams onder leiding van huidig vedergewicht-kampioen en oud-rugbyspeler Alexander Volkanovski (highlights) en BJJ-specialist Brian Ortega (highlights). Onverminderd zin in.

Mooiste moment uit show ooit: introductie Kimbo Slice