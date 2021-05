:

Dat bedoel ik ook. Avondklok afgelopen, restaurants weer open, scholen ook, allemaal best ingrijpende versoepelingen maar een bierke halen bij de supermarkt na 20 uur dan val je zomaar om van de krona's. En denk nou niet: ach, dat valt toch wel mee joh, zo ver zullen ze toch wel niet gaan..... In ander nieuws: E-sigaretten liquids mogen binnenkort niet meer naar aardbei smaken, da's veel te lekker en dat moeten we niet hebben. We worden stiekum in de meest preutse, tuttelige maatschappij gerommeld die u zich nooit had kunnen voorstellen.