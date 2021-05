Beroepsmilitair Jürgen Conings (46) weet de gemoederen te bezigen. Gister veel pantserwagens en plaatselijk wat geknal, maar dat leidt dus al vier dagen niet tot een aanhouding want niemand kan hem vinden in Nationaal Park Hoge Kempen. Waar we hem trouwens wel meteen vinden is op Twitter en Facebook, en het valt op hoeveel steun er voor de voortvluchtige bedreiger is op de socials. Een zelfde tendens hoor je onder oud-collega's zoals in de bovenstaande video, die hoopt dat ze hem niet zomaar neerknallen. Ondertussen wordt Conings nog altijd als gewapend en zeer gevaarlijk beschouwd.

"Bij een sweeping van het natuurgebied werd gisteren een achtergelaten camouflagetent gevonden, mogelijk een bivakplaats van Conings. Verder werd ook een kamp in bushcraftstijl aangetroffen dat mogelijk van de militair is. “Elementen in het onderzoek doen vermoeden dat hij nog leeft”, klonk het eerder al." Uit voorzorg zijn o.a. een nabijgelegen basisschool gesloten. Maar wat nou hè, als collega-militairen hem eigenlijk allang gevonden hebben maar ze hem UIT SYMPATHIE LIETEN GAAN??? Overheid doet niks.

Helpt dat nou eigenlijk?