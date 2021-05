Wij vertrouwen al meer dan een jaar niemand die de Chinezen op hun blauwe smalle ogen vertrouwt (hoi WHO, hallo Marion Koopmans) want hoewel dat vleermuizengriepje dat onze vakanties nu voor de tweede zomer op rij gaat verzieken vast niet met opzet is vrijgelaten uit dat Wuhanese lab (of misschien toch wel), is het sowieso al heel lang duidelijk dat A. het lab gevaarlijk & lek was en B. de Chinezen behalve met je babi pangang en een loempia niet te vertrouwen zijn (Sparta weet er van) en C. dat de WHO ook zo corrupt is als een communistische klerk. Mogen we daar nu ook ff D. Chinese Military Scientists Discussed Weaponizing SARS Coronaviruses In Document Obtained By U.S. aan toevoegen? Het was op Sky News Australia (zie boven) en dat is een soort Sky News UK maar dan minder links, minder woke & allround beter. Dus is het waar: de supersars komt uit het land van het gefabriceerde sociaal-darwinisme. Wie echt tijd heeft en wil doen of ie medisch-wetenschappelijke duiding begrijpt (wij niet in ieder geval, zowel qua tijd als gewoon te dom), kan zich naar cognitieve gain of function vaccineren met deze how looooooong is deze Chinese read. En hier nog zo'n lekkere lange bamilap vol Schuld van de Chinezen. Wij houden het plat en simpel: WIJ KOPEN VOORTAAN ALLEEN NOG MAAR MADE IN TAIWAN!