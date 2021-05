: Ik zie niet in dat dit onzin is. Inderdaad zijn er natuurlijke vijanden van de vogels, ook in de vrije natuur. Er is echter wel degelijk een verschil. Ten eerste zijn vossen e.d. ook op zoek, maar een roofdier in de vrije natuur zal een beperkte effort inzetten om een vogel te pakken te krijgen. Roofdieren geven de jacht op als deze meer energie kost dan noodzakelijk. Zet hier tijdens het broedseizoen een gedomesticeerd dier tussen die weldoorvoed is en daarmee energie in overvloed heeft, en neem daarin mee dat vossen niet overal kunnen komen, en dan is het geen grote aanname dat tijdens het broedseizoen katten een behoorlijk aandeel hebben in de vogelsterfte. Mijn bron is de oproep van de vogelbescherming, uw bron is.....? Mijn comment gaat er ook niet over dat katten onbeperkt binnen gehouden moeten worden, maar tijdens het broedseizoen kun je daar wel rekening mee houden om 's avonds die kat binnen te houden. Uiteraard is het een discussie of de mens niet de grootste veroorzaker is (en dat lijkt mij wel), maar als kat-eigenaar is het niet zo een grote moeite om hier rekening mee te houden. Maar ja, jouw redenatie is precies de drogreden die iedereen gebruikt om zichzelf vrij te pleiten. Ja, ik reed door rood, maar zo veel andere mensen doen het, dus pak maar eerst die anderen aan.....