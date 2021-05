Bovenstaande braafborst is een theoloog van het meest vervelende slag maar het doet er niet toe wie de vraag stelt, het gaat er om wie er antwoordt. Bij de Vlaanderburen gingen vandaag de terrassen ook weer open en die heuglijke versoepeling (met Bourgondischer openingstijden dan hier: 08u tot 22u) ging gepaard met wijze woorden van Vlaams minister-president Jan de Ham: “We moeten leren leven met een aanvaardbare druk”. En dat is ook zo. Want kerona gaat nooit meer weg, van leven ga je dood en achter je twittergeraniums lopen gillen naar mensen die de maatregelen wat lossen alsdan als befehl interpreteren, is voor bange boomers en panische pandemiemels.

Dus: als je ons zou vragen wat we anders zouden doen, dan zouden we eerder de kolonels bellen die in 2009 in 1 maand 2 keer 6 miljoen prikken wisten te zetten (u leest het goed), zouden we Hugo de Jonge, de Johnny Bravo van de volksgezondheid, preventief laten opsluiten (en voor straf ook geen mugshots gunnen want er zijn al genoeg foto's van die clown) en maniakale aartsleugenaar Mark Rutte vaker & harder herinneren aan het feit dat ie 'groepsimmuniteit' zei, want dat is in combi met prikken, prikken, prikken altijd al de enige uitweg geweest. Al het andere is beleidsmatige vermarkting van een virus dat binnenkort nauwelijks nog in het linkerrijtje van risicogriepjes thuishoort omdat het ook zonder grondrechtenschending naar degradatie gevaccineerd kan worden. Maar genoeg gebiecht. Wat zou u zelf anders gedaan hebben als je een jaar geleden wist waar we nu zouden staan?

