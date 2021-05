Wat is socialisatie?

Socialisatie is het proces waarbij een hond (getinte) leert zich aan te passen aan de normen van de individuen waarmee hij samenleeft. Doel van de socialisatie is dat uw puppy (getinte peuter) bekend raakt met de wereld om hem heen, zodanig dat hij normaal kan functioneren in die wereld. Socialisatie vindt dus plaats op mensen en andere honden (getinten), maar ook op andere mensen die de hond (getinte) in zijn leven tegen kan komen en de omgeving waarin de hond (getinte) leeft.

Onderdeel van de socialisatie is dat u de pup (getinte peuter) overal mee naar toe neemt. Neem de puppy (getinte peutet) bijvoorbeeld mee naar het schoolplein of naar de markt. Laat de puppy (getinte peuter) rustig wennen aan nieuwe prikkels. Het is helemaal niet erg om in het begin de pup (getinte peuter) op de arm overal mee naar toe te nemen. Hij kan dan rustig met uw steun de wereld verkennen en u voorkomt dat hij wil vluchten. Op het moment dat hij nog in u wil kruipen is hij er nog niet aan toe om zelfstandig op ontdekkingstocht te gaan. Op het moment dat hij heel nieuwsgierig om zich heen kijkt kunt u hem neerzetten. Dit kan voor iedere pup (getinte peuter) weer anders zijn. Als de puppy (getinte peuter) bij een eerste kennismaking met een prikkel nog wat angstig is, reageert u niet maar loopt u door. Steun uw puppy (getinte peuter) dus niet wanneer deze angstgedrag vertoont. U zoekt een tijdje later dezelfde prikkel op en u zult merken dat de pup (getinte peuter) na een aantal keer doorheeft dat hij zich helemaal niet druk hoefde te maken. Vanzelf zal de pup steeds nieuwsgieriger worden en dan kunt u hem neerzetten. Leer het pupje (getinte peuter) dat deze nieuwe prikkels leuk zijn. Laat hem een keertje voorzichtig aaien door voorbijgangers op de markt of door kinderen op het schoolplein.

Bij het socialiseren is het niet voldoende om de pup (getinte peuter) alleen maar met allerlei verschillende prikkels te confronteren. We weten dan immers helemaal niet hoe het pupje (getinte peutertje) hierop reageert. Als hij agressie vertoont en daarmee in zijn ogen succes heeft doordat hij iemand weggejaagd heeft, dan kan hij die agressie verder ontwikkelen. Als het pupje (getintje peutertje) de prikkel die angst opwekt leert te lozen door te vluchten, leren we hem hier op een verkeerde manier mee om te gaan. Het is dus belangrijk dat u erop toeziet dat iedere nieuwe ervaring een positieve is.

De primaire socialisatiefase is zo enorm belangrijk, omdat deze alleen plaatsvindt bij pups (getinte kleuters) van 4 tot 12 weken. Gebreken in de primaire socialisatie kunnen later in het leven niet meer ingehaald worden.

Als puppies (getinte kleuters) niet worden gesocialiseerd omdat zij bijvoorbeeld in een schuurtje op het platteland opgroeien, is de kans op asociale pups (getinten) groot. Dergelijke pups (getinten) kunnen niet normaal functioneren in onze wereld, omdat ze op jonge leeftijd niet bekend zijn gemaakt met de prikkels uit onze wereld. Deze honden (getinten) zijn erg gestrest en vertonen angstig of agressief gedrag. En alleen maar omdat de pup (getinte) in de primaire socialisatiefase niet met bepaalde prikkels in aanraking is gekomen. Zitten de pups (getinte kleuters) dus ergens achteraf en komen ze niet vlot en vrolijk op u af terwijl ze wel goed wakker zijn, neem deze dan liever niet mee. Het is sneu voor de puppies (getinten) en u zit opgescheept met een hond (getinte) die altijd probleemgedrag zal blijven vertonen.