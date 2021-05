Boze mail van een boze ondernemer die door de NPO in een diversiteitsval is gelokt. Productiebedrijf Skyhigh TV, een grote formatboer van en voor de NPO & RTL, heeft hem laten weten dat ze een paar nepstagiaires bij zijn bedrijf hebben laten solliciteren, eentje met een spruitjesnaam en eentje met een portiekluchtjesnaam, en dat die sollicitaties "fictief zijn en onderdeel uitmaken van een onderzoek. Deze brieven zijn dus niet verstuurd met de bedoeling om praktische ervaring op te doen", aldus Eline Verburg van SkyHigh. "De terugkoppeling van u op de twee fictieve sollicitatiebrieven wordt meegenomen voor het resultaat van de steekproef. Van het versturen van de brief en het nabellen naar uw bedrijf zijn opnames gemaakt. Deze opnames zullen worden gebruikt om het onderzoek naar stagediscriminatie in de documentaire te duiden."

Nou, daar was die ondernemer dus niet bepaald blij mee want die heeft wel wat beters te doen in coronatijd dan in ondiepe diversiteitsgraven gelokt worden. De volledige mail van Skyhigh - opgericht door lafbek Bert van Leeuwen die met verborgen camera in scholen filmde en leerlingen intimideerde, en bekend van onschuldige mensen ten onrechte tot racist monteren - staat onder dit topic, de respons van de ondernemer in kwestie op de moraalformateurs is leuker voor boven de vouw:

"Dag Eline,

Wat een achterlijke manier van benaderen dit! Heb jij überhaupt aanleiding om dit bij ons bedrijf te doen? Misschien moet je aandacht geven aan de reden waarom niet-westerse sollicitanten minder vaak worden uitgenodigd i.p.v. met een vergrootglas te gaan zoeken naar werkgevers en het probleem op hen te projecteren. Als wij de Nederlandse sollicitant wel hadden uitgenodigd en de niet-westerse sollicitant niet waren wij zeker als racist weggezet? Daar hebben jullie in Hilversum wel ervaring mee toch? Daarbij bepaal ik als ondernemer wie ik uitnodig, dat ga jij met die linkse media van je niet doen, nooit niet!

En nog even ter informatie voor jou, wij hebben ook iemand in (vaste) dienst voor onbepaalde tijd met een achternaam die jij niet in een keer kan uitspreken! Je hebt geen enkele aanleiding om dit bij ons te doen. Als er iemand een goed voorbeeld is zijn wij het wel, en toch probeer je ons te naaien en aan de schandpaal te nagelen. Ga wat nuttigs doen i.p.v. ondernemers hun kostbare tijd hiermee verkwanselen en geef zelf het goede voorbeeld, op jouw site staan alleen maar roomblanke, witte, Hollandse namen en gezichten vermeld!"

Zo. Die zit. NAW + bedrijfsnaam bij redactie bekend en we mochten die zelfs noemen, maar dat doen we lekker niet want in deze tijd ben je al een racist als je ff geen zin hebt om doelwit te worden van een """steekproef""" van een stel formathoeren met kwade bedoelingen. Wel voegen we graag toe dat niet alleen het directieteam van Skyhigh zo blank als vla is, maar dat er in die hele toko bijna niemand van kleur werkt met een actief LinkedIn-account. Wel een heleboel stadsblanke productiemeisjes maar dat is standaard in het gecorrumpeerde belastinggeldlandschap van de NPO, waar tijdelijke wegwerpcontracten de norm zijn en de stagegeest van Hans Laroes nog altijd rondwaart.

Mail van de formathoerrren van Skyhigh:

Beste lezer,

Mijn naam is Eline Vreugdenhil en ik ben werkzaam als redacteur bij de televisieproducent Skyhigh TV. Ik stuur u deze e-mail, omdat ik u wil informeren over het feit dat de twee sollicitatiebrieven die u recentelijk heeft ontvangen van mevrouw F. van Sloten en mevrouw F. Dansari fictief zijn en onderdeel uitmaken van een onderzoek. Deze brieven zijn dus niet verstuurd met de bedoeling om bij [- weggejorist -] praktische ervaring op te doen.

Skyhigh TV is bezig met het maken van een documentaire waarin stagediscriminatie centraal staat. In de documentaire worden jongeren gevolgd die op zoek zijn naar een stageplaats. Deze studenten zullen onder meer vertellen over hun sollicitatie-ervaringen. Ook zal er een steekproef te zien zijn waarin twee fictieve personages solliciteren bij diverse bedrijven om na te gaan op welke wijze er terugkoppeling wordt gegeven. De terugkoppeling van u op de twee fictieve sollicitatiebrieven wordt meegenomen voor het resultaat van de steekproef. Van het versturen van de brief en het nabellen naar uw bedrijf zijn opnames gemaakt. Deze opnames zullen worden gebruikt om het onderzoek naar stagediscriminatie in de documentaire te duiden. De naam van uw bedrijf, uw logo en betrokkenen (uw medewerkers) zullen niet in beeld worden gebracht. Daar gaat het in dit onderzoek niet om, die is echt gericht op de terugkoppeling. Het is uitsluitend de bedoeling om na te gaan op welke wijze er gereageerd wordt op de fictieve sollicitatiebrieven en die uitkomst gaan we analyseren.

De documentaire zal online ter beschikking worden gesteld op een platform van Hogeschool Inholland en Videoland. Tevens zal de documentaire in het voorjaar worden uitgezonden door de omroeporganisatie RTL (RTL Z).

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via [- OK, vooruit, ook weggejorist- ]

Met vriendelijke groet,

Eline Vreugdenhil

