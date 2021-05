Dana White onbesproken. Right.

De grap is natuurlijk dat MMA de enige Amerikaanse topsport is, waar je als buitenlander welkom bent. Ook al moet je als iemand uit de verkeerde tijdzone drie keer zo hard je best doen. Plus dat ik de directie van de UFC nog wel eens wil zien als een vechter zich afficheert als de Kampioen van Joe Biden. Of een Vechtster die het doet voor Kamala Harris, want natte poes.

Plus dat die Candace Owen voor minstens 50.000 dollar alleen al heur gezicht heeft laten verbouwen. The Real USA. Overigens heb ik zelf eens tussen een lading Russen op een tribune gezeten, waar ik als enige tegen de Rus was. En nogal luidruchtig. Die Rus won overigens na een schitterende partij.

Met een grote grijns, ondergetekende als een boer met kiespijn, al die high fives. Letterlijk al die gasten hadden deze toen nog halfzwaargewicht waarschijnlijk dubbel kunnen vouwen. Plus hun connecties. Volmaakt onbelangrijk. Het was een schitterend gala.