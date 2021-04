Gompie... dus als je het ergens niet mee eens bent mag je de boel molesteren en / of in de fik steken? (Dan ben je natuurlijk de ultieme lul als je jezelf ook in de fik pyromaant, maar dat geheel terzijde..)

Iedereen mag het met anderen eens of oneens zijn, maar we hebben in dit land een paar regels:

- Als mensen zich niet aan de wet houden en je stoort je er aan doe je aangifte of desnoods sleep je iemand voor de rechter.

- Je blijft met je gore vegan poten van een andermans spullen af.. Ook als je het niet eens bent met die ander.

- Als je het niet eens bent met wetgeving moet je in Den Haag klagen, niet de stal van boer Harms in de fik steken.