Best interessant een middagje googlen hoe het gesteld is met de sociale huurmarkt. Newsflash; net zo kut als de koopmarkt,. zoniet erger. Een totaal onhoudbare situatie veroorzaakt door immigratie en milieugekte.

Vroegah toen de huursubsidie niet zo hoog was waren de sociale huurprijzen ook niet zo hoog (Toen ik op de middelbare school met wat vrienden keek om samen eens iets te huren, wild, idioot en kansloos idee maartoch, betaalde je zo'n ~250 voor sociale huur), elke stijging van deze subsidie is gewoon bovenop de huurprijs gekomen, zo betaal je geen ~300 euro meer, maar 600, maar dan wel mét 300 huursubsidie zodat je gewoon nog steeds op 300 euro huur uitkomt; 300 euro belastinggeld weggegooid. Die zware belastingheffingen op woningcorporaties zijn gewoon doorberekend aan de sociale huurder, met stijging van de huursubsidie tot gevolg. Dit heeft dus totaal niets opgeleverd voor de schatkist, enkel nog meer woningtekort omdat corporaties geen geld meer hadden om te bouwen. Vandaag de dag heeft men echter nog steeds geen geld, want door alle linkse milieu-histerie is sociale woningbouw, net als de bouw van onder/middenklasse koopwoningen overigens, veel te duur geworden en kiest men vaker voor renovatie i.p.v. bouwen, wat geen enkel extra adres oplevert.

Ook die huurprijzen-bevriezing van dit jaar, doet letterlijk niets voor de huurprijs van die mensen en was vooral een loos gebaar voor de bühne; bij verhoging v.d. huur dit jaar zou de huursubsidie immers ook zijn meegestegen, nu stijgt én de huurprijs én de huursubsidie niet, zinloze actie dus en geeft precies weer wat voor een onzin dit systeem is. Beetje hetzelfde als iedereen één miljoen geven en dan verbaasd reageren als je halfje wit bij de bakker opeens 50 euro kost. Precies dezelfde fout is er in de koopmarkt gemaakt trouwens; die 100k+ belastingvrije gift van pretentieuze D66-ouders heeft de woningwaarde ontiegelijk opgestuwd voor iedereen, of je die 100k gift nou kreeg of niet, dat is het enige resultaat geweest van die onzinregeling.

Enfin, Sociale Huurysteem is totaal verrot; als je kind 18 wordt moet je hem/haar eigenlijk in 25 verschillende sociale huurmarkten inschrijven, van Brabant (die dan weer breda en eindhoven apart heeft bijvoorbeeld, Eindhoven hoort Helmond bij, maar Tilburg is ook apart, Oss ook weer een aparte site voor 15 euro samen met Den Bosch) naar Nijmegen (Arnhem inbegrepen, Cuijk weer niet, dit is dan weer een site van Mooiland, ook weer geld betalen hiervoor graag), naar Maastricht, tot Zwolle. Je weet namelijk totaal niet waar hij/zij ooit gaat wonen/werken en of die peperdure studie afgemaakt gaat worden, of men psychische problemen krijgt, een lichamelijke beperking oploopt etc etc, en dus een sociale huurwoning nodig is.

Dan betaal je in A'dam 50 euro, Rotterdam 20, Breda 15, Eindhoven 10, Den Helder 15, Maastricht 10, Den Haag 20 waar dan weer veel huizen enkel voor Hagenezen zijn gereserveerd, een Haagse woning, of de Rotterdamwet... the list goes on.. en niet éénmalig dokken; betalen per jaar, ook dat nog.

Enkel Nijmegen/Arnhem is gratis, maar dit systeem heeft dan weer een groter probleem; je inschrijftijd gaat niet verloren als je een huis accepteert, wat er dus voor heeft gezorgd dat het huisje hoppen is door 50+plussers met 30+ jaar inschrijftijd en je als starter, of 10+ jarige wachttijder, ergens in een tokkiebuurt terecht gaat komen, als je uberhaupt ooit aan bod komt. Heb eens gekeken (ben immers ook al hele leven ingeschreven voor het geval dat). Nu 12 jaar inschrijftijd, als ik reageer sta ik op 300ste v.d. 600, en in het beste geval op 500ste... van de 1500. Succes ermee als je een sociale huurwoning nodig hebt in die omgeving. Nijmegen heeft dus geen ~15, maar zeg maar rustig 35 jaar inschrijftijd nodig. Resultaat is dus dat sociale huurwijken nu volgezet worden door oude dronken knakkers en statushouders, vooral statushouders dus, die voorrang krijgen.

Enige optie is loting, iemand in mijn omgeving na één maand al ingeloot, heerlijk goedkoop wonen, de ander al 5 jaar bezig, lotingskans (er reageren vaak 2000 mensen) behoorlijk klein; gemiddeld 8 jaar loten, op zo'n 5 huizen per week, geneeskunde had nog betere odds ookal stond je een zes gemiddeld; veel plezier. Huis kopen gaat ze beiden niet lukken, deze markt is namelijk nét zo verrot als je sociale huurmarkt. Vrije sector dan? Geen geld voor want die huurprijzen zijn 1k+, nog méér dan een hypotheek, die ze niet kunnen krijgen.

Statushouders hebben trouwens totaal geen last van dit hele systeem; die krijgen direct voorrang, zelfs boven 'normale' urgentie, zeg moeders met minderjarige kinderen die door een dakloos worden. Die huizen komen namelijk niet eens meer op de markt voor urgentiegevallen, die worden direct gegeven aan 'statushouders'. Vooral meer van dit soort kanslozen binnenhalen door Rutte&Kaag, dan zit je zoon/dochter straks tot hun 45ste op de zolderkamer.

Nederland is vol.