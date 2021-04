Abdelkader Benali wil minder minder Marokkanengrappen. Oeps. Dat is al een Marokkanengrapje. Geen hele goeie, maar pas op: dat zijn de gevaarlijkste. In een tijd waarin iedere grap over culturele stereotypen al als "racisme" toegejengeld kan worden door bordjesdragende biculturelen op museumpleinen waar blanke autochtonen zich nauwelijks nog kunnen kunnen vertonen zonder het waterkanon over zich af te roepen, zijn matige grapjes het allergevaarlijkst. Dat gevaar groeit wanneer jodenhatende semietenkritische boekige berbers met borreldrang de Inclusitie tegen barwitzen en whatsappgroepgrapjes gaan aanwakkeren in huidskleurfanatieke couranten als de Azijnbode. De heer Benali beleefde onlangs een traumatische ervaring toen zijn geplande spreekbeurt tijdens de 4 mei-herdenking een vroegtijdige dood stierf op het offerblok van zijn eigen beschonken onbezonnenheid, en buigt die vernedering nu om in strijdbaarheid: eenieder die het nog wáágt om een Marokkanengrap te maken, krijgt een aangifte aan de lolbroek.

GeenStijl Andere Allochtone Tijden dook in de annalen van dit 18 jaar oude weblog dat behalve staat bol van de meer of minder geslaagde Marokkanengrappen een olifantengeheugen heeft en derhalve een oude verwijzing opgroef naar een ingezonden brief van de heren Hassan Bahara (Bergvolkskrant) en Abdelkader Benali uit 2010. Zij namen in voormalige verzetskrant Trouw tegenover inmiddels in vergetelheid geraakte toenmalige Wildersvervolger Mohamed Rabbae de volgende stelling in: "Procederen uit naam van ’de’ Marokkanen, is zinloos", omdat Rabbae daarmee valselijk suggereerde namens alle Marokkanen te spreken en "Dat is jammer, want zo wordt de diversiteit ontkend binnen de Marokkaanse gemeenschap, waar heel verschillend over dit proces wordt gedacht en waar niet iedereen overtuigd is van het nut van een rechterlijke vervolging van Wilders." Bij dezen hebben we daarmee de nieuwe grenzen van de grap even in de voortschrijdende bekrompenheid van tien jaar terug-in-de-tijdsgeest geplaatst, als ook terloops Benali een hypocriet genoemd omdat hij nu namens alle Marokkanen van zins is om grappenmakers te laten vervolgen. Niet lachen svp, straks eindigen we nog voor het hekje van de kortgedingrechter ook.

Zeg. Abdel. Over verscherpte kaders aan de grap gesproken. Ken je die mop van een Marokkaanse burgemeester die de sleutels van een nieuwe auto kreeg? Nou. Ga aangifte doen dan!