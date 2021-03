Prettig weekend. En laat het volgende goed tot u doordringen.

Verstoken als de trieste waarde

Rollend in de donk’re aarde

En in vertwijfeld brons genoegen

Gered door ‘t diep gezwelde zwoegen

En in den minne klaar gewacht

Heeft ons in duister plicht gebracht

Welnu, verweerd in duist’re scharen

Vermijd de drift, ontvang de maren