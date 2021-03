De watercrassula is een enorme klootviool. Een soort Japanse duizendknoop, ook al zo'n eikel, maar dan met een zwemdiploma. De watercrassula werd ingevoerd als een aquariumplant en leer ons die vuige aquariumplanten kennen: die zijn op een gegeven moment helemaal klaar met leven binnen de kaders. De watercrassula nestelt zich door heel Nederland in vijvers en poelen en vormt een soort deken op het water. Er komt geen licht meer bij, er komt geen zuurstof meer bij, alles en iedereen zo dood als een pier. Heb je nou je zin, watercrassula? Ja, dat is precies de bedoeling van de watercrassula: alle andere levende wezens een vervelende tijd bezorgen. GENOEG IS GENOEG. In de Achterhoek gaan ze de watercrassula te lijf. Met strobalen, het meest vernieuwende op het gebied van dodelijke wapens sinds de Mongolen onder leiding van Ödegai Khan, de derde zoon van Dzjengis, in 1232 BUSKRUIT gebruikten om Kaifeng te veroveren, waarop Keizer Aizong van de Jurchens (een andere naam voor de Jins) naar Caizhou vluchtte en zich daar in 1234 van het leven beroofde door middel van verhanging, wat effectief een einde maakte aan de Jin dynastie. Enfin, de watercrassula dus, bestrijdt 'm met vuur.