Zo, nu we u hebben binnengehengeld met bovenstaande foto, graag uw aandacht voor het volgende. Voormalig Gouden Kooi-deelneemster en model Amanda Balk kan natuurlijk helemaal niets, maar dat is nog geen reden om haar te overvallen. Zeker niet met zo'n laffe pakketbezorgerstruc. Het laatste dat we in deze lockdown nodig hebben zijn tokkies die het plezier van pakketjes ontvangen verpesten. Deze twee treurige Smart-makkers drongen op 7 februari het huis van het 33-jarige model binnen, bedreigden haar met een vuurwapen, deelden wat klappen en trappen uit en gingen er uiteindelijk vandoor met sieraden. En dat allemaal terwijl haar 8-jarige dochtertje ook thuis was. Laffe honden dus, die zo snel mogelijk achter de tralies moeten worden gepakketbezorgd. Het gaat om een lichte huidskleuriër met bruine ogen, zwart haar en een jas die lijkt op die van de PostNL-bezorgers. Zijn handlanger is een donkere huidskleuriër met normaal tot fors postuur, bruine ogen en zwart krullend haar. Volledige opsporingsvideo bij onze vrienden van AT5 en het complete signalement na de breek. Eventuele tips kunnen naar uw plaatselijke bromsnor. Alvast bedankt.