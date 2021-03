Wellicht hier op GS, maar zeker niet in de gemiddelde samenleving...het anti rechtse sentiment viert daar hoogtij. 't zal je verbazen hoeveel haat er is tegen FVD en PVV, ondanks dat het gewoon legitieme politieke partijen zijn met een achterban van miljoenen(Bij elkaar iets van 28-30 zetels ofzo? Da's 1/5e van de stemgerechtigde bevolking) Ze worden door het OM scrutineus in de gaten gehouden worden en dan nog niets strafbaar kunnen vinden, anders dan hadden we dat inmiddels wel op alle voorpagina's gelezen. Bij de VVD, D66 en CDA zitten er zoveel lijken en schandalen in de kast dat ze er uit vallen, but nobody bats an eye.

Het probleem is die tendens dat je mensen op gronde van hun politieke voorkeur kan/mag/moet cancelen of aanspreken, dat geloof dat rechts per definitie fout is, dat rechts racistisch is, dat rechts niet om de mensen geeft en daarmee strafbare handelingen of een dubbele standaard ok worden bevonden.

D'r zullen ongetwijfeld rechtse partijen zijn geweest die inderdaad racistisch of sexistisch zijn geweest, maar doe alsjeblieft niet alsof dat op links niet voorkomt. Er is zelfs een linkse partij die racisme en apartheid zo'n beetje als hoofddoel heeft...but nobody cares.

Je kan beter een eerlijke verkiezing winnen, dan met veel truucken en (de schijn van) fraude winnen, want dat zal heel lang tegen je gebruikt worden.