Opmerkelijk zinnetje in de Volkskrant vandaag in een fakkeloptocht-stukje voor de onlangs overleden RaRa-terrorist Rene Roemersma (dossier). Het collegaatje van Wijnand Duyvendak (thans GroenLinks-adviseur en inspirator/souffleur van Jesse Klaver) overleed eerder dit jaar na een hartklap in Santander, Spanje, en kreeg al dit uitzwaai-stukje in de overlijdens-sectie in de Volkskrant (hallo Henneke). Maar waar het vandaag om gaat is het zinnetje van lijkbezorger Peter de Waard:

"RaRa werd ook genoemd bij verijdelde bomaanslagen op de woningen van de Amsterdamse burgemeester Ed van Thijn en die van staatssecretaris Aad Kosto."

Nou, die bomaanslag bij Kosto in Grootschermer is helegaar niet "verijdeld". Die bom ging gewoon AF, en dat huis van Kosto was behoorlijk kapoet. "Het huis is zo uit zijn voegen gerukt dat het rijp lijkt voor de sloop". De politie in Alkmaar was een uur voor de aanslag gebeld, zodat Aad Kosto en kat August gewaarschuwd konden worden. Maar dat is nog steeds geen verijdelen.

Oh, en die "lullige brandjes" waren echt geen lullige brandjes. Stelletje geschiedvervalsers.

Alstu. De beroemde Kosto Poezenfoto