Allemaal mensen die eigenlijk hier willen doen alsof ze in Turkije of Marokko wonen. Met een Marokkaans of Turks sociaal netwerk, winkels, verenigingen, moskeeën en politieke partijen. Met andere woorden: een parallelle samenleving waarin maar weinigen van zins of maar bereid zijn daadwerkelijk te integreren.

Zeg er wat van en ze gaan schelden, want zelfreflectie is niks voor de meeste moslims: racisme, kolonialisme, enz. Terwijl racisme en kolonialisme en racisme een elementaire delen uitmaken van de Turkse geschiedenis. Fascisme ook natuurlijk, niet alleen gezien het hedendaagse Turkse fascisme van Erdogan maar ook in de geschiedenis. Turkije had nota bene een vriendschapsband met nazi Duitsland.

En racisme is bijvoorbeeld een probleem in Marokko. Overigens is ook racisme door Marokkanen in Nederland volop aanwezig; met name jegens Aziaten en donkere mensen.

Denk en NIDA zijn puur gericht op het bevorderen van de parallelle Turks/Marokkaanse samenleving. Hun bedenkelijke en hypocriete argumenten en standpunten zaaien haat. Ik zou me voor kunnen stellen dat hier een keer paal en perk aan wordt gesteld - zouden we daarbij in Nederland niet gehinderd worden door naïeve linkse mensen die niet tot voorgaande conclusie durven komen omdat hun linkse dogma's ze dat verbieden. Je mag niet constateren dat moslims in grote groepen iets helemaal fout doen.