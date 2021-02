Ja, toch nog even over die bijzonder onverantwoordelijke zogeheten "meme" boven het Hacarmel-topic van gisteren. We hadden het aldaar al gecorrigeerd, maar soms volstaat dat niet, en al helemaal niet als alle andere media volhouden dat er gisteren bovenstaand en bij eerdere bekladdingen wel "Find Jew" staat.

Dat is overigens begrijpelijk, want op deze foto bij AT5 op 19 mei is de schrijfwijze van "AH" (hihi) wel erg makkelijk te verwarren met "EW". AT5 schrijft daar dan ook bij dat "de tekst 'find jew' op het raam gespoten" is. Op de onderstaande foto die Het Parool ook op 19 mei boven hun artikel plaatste - maar toch net anders lijkt dan de bekladding bij AT5 - komt de "AH" al iets beter uit de verf. Maar ook in hun artikel valt nog altijd te lezen dat er "in grote letters ‘Find Jew’ geschreven".

Ook schreef het AD gister over de bekladding van gisteren nog dat er "Op het raam staat ‘Find Jew’ gekalkt, een tekst die al drie keer eerder op de zaak is aangetroffen." Ja, en dat is dus niet zo. Er stond de drie eerdere keren en gisteren geen "Find Jew". Er stond "Find Jah", hetgeen 'vind god' betekent. En zoals op de onderstaande foto's te zien is, komt deze tag veelvoudig voor in Zuid.

"Jah" wordt door Rastafari's gebruikt om god aan te duiden, en is hun verkorte versie van "Jehova". Het wijst er dus eerder op dat de schilder van dienst uit de Rastafari-hoek komt. Dwarsverbanden tussen Rastafari, het jodendom en Israel zijn nu eenmaal een ding. Maar aangezien de tag ook zo vaak op andere plekken gezet wordt, is het maar zeer de vraag hoeveel ideologische motivatie hier nu achter zit, al is vier keer dezelfde tekst op hetzelfde joodse restaurant natuurlijk bepaald wel een PATROON te noemen.

H/t @hasacamera.

Een eerdere bekladding

Hey!

Ook Kaag deelt het AD-artikel dat beweert dat er alle keren "Find Jew" stond