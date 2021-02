Bovenstaande zogeheten "meme" is bijzonder prematuur, uitzonderlijk suggestief en over de hele linie onverantwoordelijk. We hebben namelijk geen idee of de schilder van dienst een islamitische achtergrond had. Maar op basis van een multivariate analyse van de distributie van geloofsovertuigingen van alle talloze voorgaande incidenten, waaruit blijkt dat 100% van de daders een islamitische achtergrond had, durven we het plaatsen van de "meme" onder voorbehoud van ons eigen ongelijk aan.

Op de onderstaande foto van het plaatsdelict zien we de tekst die wij lezen als "Find Jew" staan. Dat is dezelfde tekst in dezelfde stijl als deze bekladding op 19 mei 2020. En wederom met gevaar voor eigen geloofwaardigheid, durft Forensisch Instituut GeenStijl een verband tussen de twee incidenten te vermoeden.

De politiecamera bij het restaurant hangt er als het goed is nog steeds, dus ongetwijfeld hebben WE de beelden nog. Maar goed, het CIDI spreekt onderstaand wel zo gedecideerd van "jodenhaat", maar hoe weet het CIDI eigenlijk dat de dader een antisemitisch motief had? Saleh Ali, die het restaurant maar liefst twee keer aanviel heeft naar eigen zeggen ook "geen antisemitische gevoelens"! Walgelijke tweet dus, CIDI.

Plaatsdelict

Walgelijke, suggestieve tweet van het CIDI