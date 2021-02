Want de meest veelbelovende acteur van Nederland lanceert z'n eigen vacaturebank. Tenminste, hij is het gezicht van een project door een aantal gevestigde vacature-namen, en mag beweren dat dit nieuwe project van hem is en geen winstoogmerk heeft. Nou, dát moeten we nog maar zien, want de domeinnaam is geregistreerd door Adver-Online, maar een sympathiek initiatief lijkt het wel. Want ja, we zitten met z'n allen in zak en as, en als wat celebrity branding de zogeheten klantreis naar een vacaturewebsite wat bespoedigt, dan is dat maar zo. Sowieso is elk arbeidsimpuls wel welkom, want goed nieuws is ook nieuws en we zien steeds meer strijders die weigeren zich over te geven aan de lethargie.

Laatst mooie lul Robert met z'n Dark Kitchen bijvoorbeeld. Of de Nederlands-Egyptische ondernemer Sherif el Zeiny (32) gister in Het Parool. Zag door corona tachtig procent van de klanten van z'n privéchauffeursdienst verdwijnen, en schakelde feilloos om naar bezorgchauffeursdienst deliverydrivers.nl voor "apotheken, groothandels en ­logistiek dienstverleners die het transport regelen voor grote bedrijven als Leen Bakker, Ikea en webshops" - waarmee hij nu dus vele werklozen aan een baan als bezorgchauffeur helpt. De VOC-mentaliteit!



RIVM Update: +4420 Vondelparkfeesters.

Werk dan!