Dom gelul in de panelen. Wat verwacht je anders met dit onderwerp en de gemiddelde Nederlander.

In de middeleeuwen werden mensen belachelijk gemaakt die zeiden dat de aarde rond was.

Je was een idioot als je beweerde dat de aarde om de zon bewoog ipv andersom.

Nu vinden wij mensen idioot die zeggen dat de aarde plat is.

UFO's bestaan 100% en is een verzamelnaam, onthoudt dat goed, voor alles wat we niet herkennen maar wel zien vliegen.

Het onderwerp trekt ontzettend veel idioten aan en dat is problematisch om het serieus te kunnen bestuderen.

Gelukkig zijn er piloten uit de school geklapt en hebben the US air force ook recente beelden van een onderschepping vrijgegeven.

Dat wil wat zeggen maar voor de nuchtere reaguurder is het pas begrijpelijk en geaccepteerd als het op zijn acht uur journaal is geweest of ze zelf een anal probe hebben gehad. Lol.