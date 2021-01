Seks met Afrikanen.

In Afrika!

Ja, Rian en andere geyle donderstraaltjes met eem ticket, dan maak je het wel erg bont (beetje warm wel, voor Gambia, bont).

.

Alle gekheid op een slokje: iedereen moet maar zelf weten wat hij/zij doet op seksueel vlak, zolang beide partijen instemmen om wat voor reden ook.

Persoonlijk vind k het ondenkbaar om het weinige monnie dat k al heb, al ooit aan een hoer te besteden, maar hee: nogmaals: zie bovenstaande.

.

Laat niet onverlet dat er met 2 maten gemeten wordt, want zet tegenover die vrouwtjes, met hun Afro schlong fetisj:

-Al die gozers die dan weer naar Thailand afreizen.

Niet voor de tempels of om een paar mooie duikacties, neen, om op al die Thai girls, al dan niet met een Thai lil' schlong, te duiken.

Dat is dan ineens walgelijk en verderfelijk.

Vrouwen krijgen in deze materie een gratis joker in de kaartenhand gespeeld.

En DAT zint mij niets, ladies.

.

P. S. Ladies,

Voor die Afrikaanse long schlong kan je ook gewoon de 4 grote steden en hun agglomeraties doorspitten.

Of anders even halt houden bij een AZC'tje.

Maar das zeker weer niet exotisch genoeg.

.

Verwende errepel vretende lilleke poldertroela's.