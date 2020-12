Misschien sneu, zo in de rij voor oliebollen? Misschien ook wel niet. Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt, zo op de oudejaarsavond van een bewogen jaar. Negatief of positief. U moet kiezen!

Negatief: Shit. Alleen, moederziel alleen met mijn vriendin. Uit verveling gooi ik nog een groen uitgeslagen mini-burger op het gourmetstel. Overgehouden van kerst, dus eigenlijk niet te vreten. Met een beetje geluk begint het goed te walmen zodat ik niet tegen haar snufferd aan hoef te kijken. Zat ik maar op een feestje, met mijn vrienden. Lekker aan het bier. Jongens onder elkaar, de vrouwen in een hoekje te tutten. Ik hoop dat deze avond snel voorbij is. Was het maar twaalf uur. Dan sla ik plenty van die goedkope champagne achterover om ladderzat het bed in te rollen.

Positief: Gezellig! Lekker met mijn vriendin, helemaal alleen. Geen schreeuwende vrienden, maar quality time met elkaar. Ik schenk een lekkere volle rode wijn in en kijk haar diep in de ogen terwijl we proosten. Tussen ons in liggen op het gourmetstel de heerlijkste lekkernijen die ik na kerst snel in de vriezer heb gegooid. Een koningsmaal op deze laatste avond in het jaar. We voetjevrijen wat onder tafel. Ik hoop dat we vanavond lekker vroeg naar bed gaan om te genieten van elkaar.