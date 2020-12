: Zoals ik het me voorstel lees je je helemaal kanarie over zaken die bij een vakgebied of onderwerp passen en die binnenkort aan de orde komen. Je taak is immers het controleren van de Tweede Kamer. Dan maak je een samenvatting en bespreek je met een aantal mensen in je partij de inhoud en stel je (verschillende?) standpunten vast. Je zet dan een strategie uit om iets aan te kaarten, meer vragen te stellen, bezwaar te maken of om iets te veranderen. Misschien is er ook nog overleg met andere mensen van partijen die zich ook hebben verdiept in het onderwerp? Voorbereiden debat? Juridische mogelijkheden checken voor je iets doms gaat staan roepen? Misschien zit je ook in werkgroepen die zich met een speciaal onderwerp bezighouden? Je moet je volgens mij ook nog voorbereiden op zaken die in de toekomst belangrijk gaan zijn, of zouden moeten zijn. Wie weet moet je praten met allerlei organisaties in het land om iets duidelijker te krijgen wat er speelt of om te snappen wat de problemen zijn en waarom? Ik heb geen idee, maar dit stel ik me zo voor, Je hebt dan alle dagen gegarandeerd heel veel werk.

In de praktijk zie ik niet zoveel inhoudelijks. In debatten lijkt het erom te gaan dat je mensen die ergens anders over denken een beetje voor lul probeert te zetten. Dat je vijf keer hetzelfde vraagt en zes keer hetzelfde antwoord krijgt zonder dat iemand er wijzer of beter van wordt en dat je op je telefoon gaat zitten koekeloeren. Echt, geen idee.