Internet en de gamewereld worden momenteel gebroken door Cyberpunk 2077, een first person open world action rpg (dat is een soort computerspel, opa) waar iedereen ACHT JAAR LANG reikhalzend naar uit heeft zitten kijken. De gigantische, wereldwijde hype en het verwachtingspatroon van hier tot Night City speelden in op iets wat de allerbeste game aller tijden hád moeten worden. Hád, want de game zit (kennelijk) nog vol bugs, kreeg een pre-launch patch van 43GB (!) en de recensenten geven weliswaar de indruk van een absoluut meesterwerk, maar niet van de beste game aller tijden. Vannacht was het Cybernight, een soort online Launch Party van de game waarbij direct meer dan een miljoen gamers in het Cyberpunk-universum van Keanu Reeves / Johnny Silverhand zijn gedoken. En voor iedereen zonder gaming pc of spelcomputer verschijnen de eerste gameplaywalkthroughs online, zoals in de video hierboven - kijkt lekker weg. O ja, zeer belangrijke waarschuwing van de bejaarden van RTL, waar ze zijn opgegroeid met tol, tamagotchi en de Droomtelefoon: "Het spel bevat meerdere gebieden met knipperende neonverlichting en flitsen."