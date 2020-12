@Jos Tiebent | 02-12-20 | 14:48: Och och och, wat een niveau.

Is geen griepvariant. Is geen malariacocktail. Men wakkert geen angst aan. Er is niet aangetoond dat mondkapjes niet werken. We spelen geen schaapje.

En die boetes worden toch niet geïnd, want we kunnen niet handhaven in Nederland.