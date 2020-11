Ooit maakte ik een fout en trouwde met een gevoelige jongen. Wist ik veel dat het zo'n hypocriete narcistische D66-er was die kon manipuleren als een pro en die ik vooral horizontaal heb zien liggen zuchten.

Mijn tweede man is een kerel. Dan krijg je ook wat je vraagt. Achter elke korte zin staat meteen een punt. En als er 50 cm van mijn haar afgeknipt is, ziet hij het misschien binnen een week. Maar het werkt.

Mijn vraag is: wat is er toch met de Nederlandse man? Het gaat hier op GS vaak over de manbun soyboys, maar die bedoel ik niet. Ik bedoel de hordes die ik in hun C&A streepjestruitjes met hun hoofd naar beneden naar de containers zie sjokken. Die in winkels in hun polyester overhemdjes als schaapjes op hun vrouw staan te wachten. En als dank voor hun werk en braafheid in elke reclame als sneue losers worden weggezet. De 'witte man' die niks goeds meer lijkt te kunnen doen.

Ik heb zo met hem te doen, met die 'witte man'. Zelfs hun eigen vrouwen hebben trots en dominant maar o zo denigrerend over hun 'mannetje'.

Maar toch hè.. Als je je al als slachtoffer laat zien, wordt het allemaal wel heel makkelijk. Wat is er toch met ze? Murw? Onzeker? Dubbele boodschappen gekregen?

Ik ben evengoed trots op de Nederlandse man. Ik hou van ze. En vergeleken met allerlei mannen elders in de wereld mogen we hier onze handjes dichtknijpen. Want: flexibel en beschaafd. Welwillend en lief. Maar: man up! Toch?