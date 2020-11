Playlist GeenStijl Café Mega Mix 29 en uploaders:

1. The Cure - A Forest (1980)

2. Jeff Wayne - The Eve Of War (1981)

3. Mano Negra - King Kong Five (1989) – @neonreclame

4. Esoterik x James Crooks - Be Like You (2018) - @VBO_B_Niveau

5. Megadeth - Good Mourning Black Friday (1986) - @pjotr nicknaamtov

6. Arctic Monkeys - Four Out Of Five (2018) - @de Voorzittert

7. Scott Fitzgerald & Yvonne Keeley - If I Had Words (1977) – @Vuurwezel

8. Black Sabbath - Supernaut (1972) – @Vuurwezel

9. Dimitri - Static Tracks II (1993) - @IQ the Straycat

10. Mr. Nevermet - Daddy Was A Milkman (2017) – @komtdatschot

11. Gusgus – Over (2011) - @Robert Haynes

12. The Tutti Frutti Girls - Cin Cin (1990) - @Lt-Kol Kilgore

13. Strawberry Switchblade - Since Yesterday (1985) – @Vuurwezel

14. Simple Minds - Glittering Prize (1982) – @lezeres

15. Toto - Stop Loving You (1988) – @Vuurwezel

16. Thin Lizzy - Don't Let Him Slip Away (1970) - @Ragnar_Lodbrok

17. Steve Vai - Erotic Nightmares (1990) - @R. Skicker

18. Box Codax - Seven Silvers (2011) – @onfray

19. Hush Hush - I'll Give You A Feeling (2020) – @spooker

20. Preliator – Rome (2010) – @komtdatschot

Bonus track: Richard Groenendijk - Tebbie Nou Op Je Muil (2020) - @Mosterd