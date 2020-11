Hel grote nee, we moeten allemaal op nummer 9 van GroenLinks stemmen Kauthar. Met voorkeursstemmen onze eerste vrouwelijk MP (sorry Kaag, je bent nog net iets te haram).

Zij zal ons de weg wijzen naar het paradijs, om daar te komen zullen we net als in alle andere politiek zeer stabiele en bovendien zeer progressieve islamitische heilstaten ons wel wat meer lekker progressief haram moeten opstellen. In die heilstaten zijn enkel wat verstoringen vanwege door de Mossad en CIA gesteunde islamitische groeperingen, dus die halen we gewoon allemaal op. Da's makkelijker, schuld van Amerika en Israel, kunnen we niet maken.

Wordt echt lachen.

Bij M mag ze dan iedere dag aanschuiven en als tegenprestatie zal ze M genezen, want die is nu zeker niet haram. De NOS heeft al geen logo's dus leuk om een keer een klein beetje te veranderen in MOS, dekt de lading beter.

De stadsschouwburgen waar alle BN-ers nu de deur nog plat lopen mogen enkel nog stukken vanuit Algerije en Tunesië tonen. Al het andere krijgt geen subsidie meer.

Kroegen waren al dicht en die mogen alleen weer open als ze geen alcohol meer schenken. Natuurlijk houdt men de deuren op de nieuwe landelijke vrije dag vrijdag ook gesloten.

De bioscopen mogen enkel nog door de haram goedgekeurde films vertonen, maar da's logisch.

Kleding ketens krijgen voorschriften, is nu te veel haram kleding vrij te verkrijgen. Probleem dat vrouwen worden lastig gevallen is dan ook gelijk voorbij, sisverbod werkte niet.

In de coalitie met BIJ1 wordt per direct onze racistische moordcommando oftewel de Politie ontmanteld en vervangen door de buurtvaders uit de diverse moskeeën, gaat immers met oudjaar ook goed.

De andere coalitiepartij D66 verandert onder Kaag haar naam, Dhimmie 2021, past veel beter bij het beleid en dan dekt ze ook wat meer de rug van onze MP Kauthar.

De progressieve mutsen die nu geen kinderen nemen vanwege de belasting voor het milieu, worden gewoon uitgehuwelijkt en moeten voor minimaal vijf kinderen zorgen (gewoon wat meer windmolens vanuit de firma TimmerFrans). dat dit het grootste aspect voor het milieu is, komt in het lastige Takkiya vragenboekje onder verantwoordelijkheid van Femke.

Heerlijk, mogelijk gaan er dan eindelijk wat meer oogjes open.

Nederland is dan wel even het gidsland geweest van heel Noord-West Europa.

Of komt dit allemaal nog net allemaal iets te vroeg?