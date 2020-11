Het lijkt erop dat ze hebben geprobeerd om ook een toffe campagne in elkaar te knutselen, een beetje zoals bij de grotemensenverkiezingen in de Verenigde Staten, lekker eigentijds met memes en hashtags.

Maar het ziet er meer uit als de posters van de gemeenteraadsverkiezingen in Almelo (niks ten nadele van Almelo), gemaakt met de standaard PowerPoint-sjablonen. En dan was er nog iemand die echt goed is met computers die wist dat je een soort mozaïek kunt maken met allemaal kleine fotootjes, via een gratis website.

In ieder geval is de boodschap tot nu toe inhoudelijk wel sterk. Kaag is namelijk vrouw. In deze tijden van identiteitspolletiek kun je dat niet stevig genoeg benadrukken. Verder kan ze goed luisteren, en houdt ze van leiderschap. Niet zomaar leiderschap, nee, *nieuw* leiderschap. Want oud leiderschap zit niemand op te wachten natuurlijk. Ook is Kaag fanatiek voetbalsupporter, die gewoon lekker wil spreek- en fluitkoren tijdens wedstrijden, en zelfs een balletje mee wil trappen op het veld. Of misschien bedoelt ze dat vrouwen ook polletiek moeten mogen bedrijven, want dat mocht voorheen nog niet. Of misschien wil ze meer burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing -oh nee wacht ze is van D66 dat kan het niet zijn. Misschien is het gewoon een loze kreet met ludieke verwijzing naar een uitspraak van de huidige minister-president, waarmee ze meteen het zaadje wil planten dat ze ook een serieuze kans maakt. Oh ja, en we moeten allemaal onze auto inruilen voor een warmtepomp en ons gasfornuis beter isoleren. Want energielobbyisten mogen ook wel eens een keer wat extra's krijgen.

Ik ben om. Kies voor kudt, kies Kaag.