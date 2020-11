Dit is M is al zo'n beetje het domste programma op de NPO (u-huh, dat zegt wat) en Trump is onderweg naar de exit, maar dat neemt niet weg dat we toch ff struikelden over bovenstaande beelden. Barbara Baarsma, de Beatrice de Graaf van de economie, beweert dat Trumpstemmers geen interesse hebben in economie, maar alleen in identiteit. Dat zegt ze in de meest identitaire NPO-show, die laatst nog iemand naar Duitsland stuurde om een heteroseksuele Amerikaanse man te vinden die de hele dag in rokken en op hakken loopt, om vervolgens te acteren alsof zo'n hyperspecifieke identitaire uitdragerij ze helemaal onverschillig liet. Los daarvan, zou een econome (Baarsma is de baas van Rabobank Amsterdam, u weet wel, die bank die vanaf 1 januari negatieve rente over spaar- en betaalrekeningen gaat vragen) toch moeten weten dat IT'S THE ECONOMY, STUPID. Ze schildert Biden af als een soort economische eindoplossing tegenover Trump, die elke politieke spijker als een hamerdeal bekijkt. En zijn kiezers? Alleen maar domme dikke blanke mannen natuurlijk!

En dan nu FEITEN. Al in 2017 ontkrachtte Washington Post (onverdachte bron) de mythe dat Trumpstemmers working class zijn. Ze boeren goed, en mensen die goed boeren hebben belang bij een gezonde economie. Mensen die minder goed boeren trouwens ook. FFWD naar nu, met wat PEW-stats voor de kletsmaffia van de talkshowtafels: reden nummer 1 om op Biden te stemmen is "He is not Trump". Als *dat* geen identitaire keuze is. En dan na de breek nog twee CNN-staatjes, want zelfs DAAR begrijpen ze het beter. Trumpstemmers: Economie op 1. Bidenstemmers: identiteit op 1. OK doei, Babs Blaatsma, directrice van de Rabobank.