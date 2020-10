Nou, wij hebben ook geen speeltjes nodig om vrouwen teleur te stellen. Maar bij deze vrouw durven we al helemaal niet aan te kloppen. "De slang werd aangetroffen in een woning aan de Klaasboerstraat (maps). De bewoonster vond het dier in haar woonkamer en wist het te vangen door er een bakje overheen te zetten. (...) Medewerkers van de dierenambulance hebben het dier opgehaald en meegenomen naar de opvang in Zwolle. Volgens de vrijwilliger reageerde de vrouw heel nuchter op het onverwachte bezoek in haar woonkamer. ,,Ze was niet echt onder de indruk en heeft het doosje met de slang netjes overhandigd.”" Het betrof trouwens een zogeheten korenslang (wiki) en hij is niet giftig maar wel lekker.