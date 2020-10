: Ik denk dat je berekening nog te positief is. Toen wij nog zo'n Nespresso ding hadden, en dat is zeker 6 jaar geleden, dronken wij met 2 personen makkelijk 100 euro per maand weg aan koffie. We zijn toen overgestapt op een volautomaat en op zoek gegaan naar lekkere bonen. Je zou denken dat je dan al snel uitkomt bij een van de italiaanse merken maar tot onze verbazing bleken de dark roast espressobonen van de Hema, of all places, ontzettend lekker. 100% arabica, 6,50 euro de kilo. En uit 1 kilo haal je pakweg 80 kopjes lungo of espresso. Dat is dus 8 cent per kopje versgemalen koffiebereiding.

Okee, het apparaat is een stuk duurder dan een Nespresso machine, maar met een volautomaat besparen we op de koffie al ruwweg 1000 euro per jaar, dus die is heel snel terugverdient.