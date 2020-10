Ja. Dat is écht zo. En uiteraard is het verschijnsel dusdanig doorgeschoten dat het ronduit geforceerd overkomt bovendien knap irritant wordt.

Mijn partner & ik amuseren ons desondanks door elke avond als we met een bord overheerlijk Indonesisch of Thais eten op schoot, de reclameblokken rondom de nieuwsuitzendingen van RTL en de NOS bekijken, een wedstrijd 'negers tellen' te doen; bijhouden welk bedrijf of welke instelling de meeste negerts in zijn commercial heeft zitten. Overigens tellen Aziaten en hoofddoeken mee als bonus. We twijfelen er nog over of we roodharigen óók tot die bonus gaan rekenen.

Het verschijnsel is ineens érg gaan opvallen sinds de BLM-hysterie in Amerika losbrak die (uiteraard) is overgewaaid naar hier.