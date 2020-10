: Ja, en ? Omdat iets groot is , is het geen sekte ?

"... de sekte staat vijandig of onverschillig tegenover de samenleving en de staat;

het lidmaatschap is absoluter en omvattender dan dat van een kerkgenootschap;

er is sprake van een duidelijk herkenbare eigen ideologie;

overtreders van de regels worden als verraders beschouwd en voor hun overtredingen gestraft of uitgestoten.

Paul Schnabel noemt als nadeel van deze opsomming dat deze te veel zou kunnen dienen als een checklist om te bepalen of een beweging een sekte is of niet.[1]:79 Rodney Stark en William Sims Bainbridge keerden daarom terug naar de eerdere uitwerking van Troeltsch (zie boven). In hun ogen is het verschil tussen kerk en sekte daarmee een verschil in mate van spanning met de omgeving: " Bron : wiki. Lijkt mij dat de islam best in een mate van spanning leeft met deze omgeving, en de geschiedenis toont aan dat deze spanning pas weg is , als de omgeving ook islamitisch is geworden. Dus ja, sekte, alleen nooit gestopt.