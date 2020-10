Voordat we de Keestel Karaoke Machine aanzwengelen en de roze feesttent op z’n kop zetten, even een haardvuurvertelling van uw huiskasteleins. Eigenlijk was GeenStijl een sociaal medium voordat sociale media bestonden. Aanmelden, inloggen en meelullen in de panelen kan hier al sinds 2003. Betalend Erelid of donateur worden om deze digitale stamkroeg onsluitbaar te maken kan sinds 2017, mocht het u kunnen bekoren hier.

Er uit gesodetiefstraald worden als je niet normaal kunt doen, deden we alhier ook vanaf het begin. In tegenstelling tot de tot riool gemaakte sociaalmedia zijn wij altijd meer een huiskamer geweest, dan een endorfinefuik. En in onze huiskamer gebruiken we geen algoritmes om reagurende gasten door opinietrechtertjes te persen. Hier communiceren we in stijl en taal, niet subliminaal. Daarbij wieden we racistisch onkruid uit de kamerplanten en wie hier alles kudt vindt wat we tikken, mag ook lekker optiefen naar VARA’s vunzenpagina Joop. Zo houden we het gezellig met de Comment Coalition of the Willing, met prikkertjes kaas en plakjes leverworst met een augurkje, want we hebben niet veel nodig hier.

Nee, dan de techreuzen. Het corruptieschandaal van Hunter Biden, dat door de The New York Post onthuld is, laat zien dat de échte inmenging in de Amerikaanse verkiezingen niet uit Rusland komt, maar ’gewoon’ van Twitter en Facebook, die met heftige censuur proberen om het schandaal van het web te poetsen. Want ze willen Trump natuurlijk niet in de kaart spelen. Op de leestafel een aanrader hierover, door Douglas Murray op Unherd: “This is not an attempt to prevent interference in an election — it is itself interference in an election. Interference carried out by Facebook and Twitter, tech giants and monopolies in possession of unprecedented amounts of power.”

Dichter bij huis beginnen de mainstream media ook nogal hypocriet te worden: in de Azijnbode vraagt een schrijfgeitje zich af of ‘het internet dan eindelijk een vorm van schandpalen heeft gevonden die voor iedereen werkt’, omdat de krant met genoegen toezag hoe een paar bierdrinkers op het Plein door bang & boos geraniumtwitter kapotgescholden werden. Als het in je straatje past, is een beetje haat best gezond, willen ze maar zeggen. Grappig, van een krant die al bijna 18 jaar hoogmorele verontwaardiging acteert als GeenStijl iemand schandpaalt.

Enfin. Genoeg gezeverd over de roze gezelligheid. Gaat heen en spreek vrijuit. En over taal gesproken. Hier nog een kleine taalfrisse volgtip voor de twitterati onder u, want niet alles is kudt op sociale media. Kees, slinger de Megamix maar aan!

