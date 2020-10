In de categorie 'zeer belangrijke verkiezingen' is de Moeierboom in Etten-Leur verkozen tot de allermooiste boom van 't land, een boom met een prachtige stam (met dito bast) die voldoende stevigheid biedt en uitermate goed werk verricht als watertransporteur richting het fraaie bladerdek, niet normaal gewoon. Extra knap is het dat het een van de weinige bomen is die mag blijven leven van Staatsontbosbeheer, het biomassabureau van GroenLinks en alle leden van D66. En zo hebben ze in Etten-Leur ook weer eens wat te vieren, want u kent die plaats verder alleen als het geboortedorp van carambolebiljarter Jan Arnouts: "Hij leerde als kind (staande op een bierkratje) biljarten in het café van zijn vader en kreeg daarna les van Tony Schrauwen. Hij was van 1985 tot 2004 uitbater van een café/biljartcentrum (overgenomen van zijn vader) en werd daarna postbode."