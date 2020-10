@Piet Karbiet | 15-10-20 | 12:42:

Had er volgens mij weinig mee te maken. Molukkers waren in militaire dienst van Nederland, de koloniale onderdrukker, werden destijds beschouwd zoals hier na WW2 tegen NSBers en SSers werd aangekeken.

Nederland was bang dat ze een kopje kleiner zouden worden gemaakt, en daarom zijn ze naar Nederland verscheept. Indertijd met een soort belofte dat ze op termijn terug zouden kunnen keren naar een 'onafhankelijke' Molukse republiek of zoiets. Maar geopolitiek gezien kon Nederland in latere jaren die belofte onmogelijk houden. Ik dacht dat ze de Molukkers later ook prachtige huizen hadden aangeboden, maar ze kozen er zelf voor om in die krakkemikkige 'barakken' te blijven wonen, en in de jaren 70 begon een aantal jongeren, gek gemaakt door de verhalen van de 'ouderen', terroristische acties te ondernemen.

Ook Molukkers zou aangeraden moeten worden - net als die Suri's die maar over het slavernijverleden blijven jammeren: get over it, gedane zaken nemen geen keer, je woont hier in één van de beste landen ter wereld, krijgt hier alle kansen: grijp die kansen dan ook iets van je leven te maken, en hou op met zeuren.