Jazeker. Werd in die analoge tijd in het begin zwaar over gespeculeerd wie het was. Maar werd toch al snel bekend dat hij het was.

Mooie tijd. Ik ging in die tijd importplaten kopen bij Disco Limburg in Roermond. "Import Errr en Bee? Achter in de zaak jong!" en daar stonden de R&B Soul lp's, 12" vers uit de VS.

SOS band, Zapp, Roger Troutman, Cameo etc. etc.

Met je krantenwijk/autowas/aspergegeld centen dat spul kopen. En het warme geluid van dat vynil door je Philips koptelefoon was onnavolgbaar. En natuurlijk mocht je de plaat al beluisteren in de winkel en dan de eigenaar van de winkel effe de showddraai van de LP nadat hij hem uit de hoes haalde om te kijken of er geen krassen op zaten en doekje voordat hij hem op de draaitafel legde. Hahaha. Schitterend.