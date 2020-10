:

Nee. Ik denk dat het effect zal zijn dat de speelruimte van het parlement nog kleiner wordt. Die trend is er al omdat de speelruimte door de EU ook al steeds verder beperkt wordt.

Af en toe zal een ondoordachte wetswijziging of een andere blunder teruggedraaid moeten worden of zal er inderdaad veel geld betaald moeten worden. Ik denk dat de salarissen van de internationale advocaten en rechters in het niet vallen bij die bedragen, dus daar ben ik minder bang voor.

Wat ik niet kan overzien is, wat er gebeurt als de EU een beleidswijziging uitvaardigt en die wel of niet goed wordt omgezet in nationale wetgeving. Wie had de rekening betaald als die hele stikstof-gekte was besloten als het verdrag er al was en een Canadees bedrijf had daardoor enorme schade geleverd. Doodeng.

Nog zo'n scenario: Stel de EU besluit gen-manipulatie toch toe te staan. Een Canadees investeert hierom in NL, en even later besluit NL onder druk van een coalitiepartner om een uitzondering te maken voor net dat ene produkt. Of de EU draait de regel terug (want de andere landen hebben er last van). Wie komt dan voor de schade op?