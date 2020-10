Kijk stel je hebt straks poppen die niet van echt te onderscheiden zijn voor de sex. De vraag is voldoen die dan aan de sexbehoefte van, voor het gemak maar even, de man?

Nee. Want een sexpop mist de belangrijkste aspecten: sex hebben met een vrouw is een moment van zelfbevestiging en daarnaast natuurlijk soms ook van reproductie. Orgasmeren kun je ook zonder pop. Maar de ervaring krijgen dat de dame in kwestie je toelaat en feitelijk je genen bevestigt, da's toch wel een magisch en spiritueel moment. Kan een sexpop niet, want een sexpop kan je niet afwijzen.

Stel dat een apparaat het Melkmeisje van Vermeer met echte verf kan naschilderen zodat het niet van echt te onderscheiden is. En iedereen heeft er één in huis hangen. Wie 'm niet wil biedt 'm aan op de rommelmarkt. Hebben we dan te maken met iets bijzonders.

Stel nou dat je muziek kunt maken die volkomen perfect klinkt. Komt uit een blikje. De mix, de bas, de diepte van het geluid, alles is beter dan hoe een mens het live zou kunnen maken.

Hebben we dan nog te maken met muziek? En voor mensen die niets anders kennen dan deze blikmuziek: hebben die nog oog voor de 'imperfecte' manier van muziek maken? Of vinden ze zie inferieur?

Muziek is de facade van een huis. Je weet dat het deel is van een gebouw. Van hout, baksteen, op palen of hoe dan ook. Je weet dat er in gewoond wordt. De facade is indicatief voor iets, namelijk wat erachter zit. Een haard, spelende kinderen etc.

Nou vindt iemand zo'n facade wel gezellig en bouwt er lustig een paar duizend en zet die naast elkaar en noemt dat dan 'straat' of 'gracht' (geen grappen over Amsterdam, graag). Wat heb je dan? Een leuke straat om doorheen te rijden met misschien wat betonbouw erachter (wat trouwens al vaak het geval is in onze hoofdstad).

Nou, zo is muziek dus ook. The fact that it quacks like a duck does not make it a duck.

Moderne muziek is kut omdat je helemaal niet hoort wie er achter zit. Je hoort wat stem, een heleboek gequantizede en ge-edite geluiden en dat is het dan. Oja, autotune. Bij Johnny Cash zie je die kerel voor je die aan 't eind van zijn leven helemaal op was. Je ziet het hele verhaal achter die kerel. Tegenwoordig verzinnen ze een verhaal ('producer of dj X zat in een depressie') en da's gewoon de nieuwste marketingzet.

Daarom is moderne muziek vaak kut ondanks dat je niks kunt aanwijzen dat niet slim gemaakt is, iets wat vals is, iets wat slecht gemixed is. Alles is perfect maar 't mist iets.

Muziek is een beetje dat je kind straks naar een website gaat 'print kindertekening' en dat haar tekening dan gewoon uit de printer komt. "dat is de zon" staat er dan nog bij in een handig tekstje, om het nóg gemakkelijker te maken.