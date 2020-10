Hadden we even gemist dit weekend. Is dit VEERTIEN JAAR LATER nog leuk eigenlijk?

We vinden Sascha eigenlijk vooral eventjes vervelend omdat hij zonodig die Israelische spion moest spelen in het waargebeurde The Spy (onderstaand) en we daarom steeds bang waren dat het eigenlijk een comedy was. Z'n serie Who is America was verdienstelijk, al waren het natuurlijk wel weer vooral rechtse uitwassen die te kijk werden gezet. Maar goed, Borat is terug, en nu Onze Jongens van de Sultan Murad-brigade in Azerbeidzjan namens Erdogan tegen Armeniërs vechten komt het allemaal wel heel dichtbij, want de Kaspische zee is al dat Azerbeidzjan van Kazachstan scheidt. Maar goed, vakjury, vinden we ervan.