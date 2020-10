Precies de vertrutting en de bemoeienissen van iedereen die er wat van moet vinden lopen de spuitgaten uit.

Sportschool, 10 jaar geleden kon je nog in je blote tokkus douchen, nu staan er in die zelfde douche van die pubers in hun merkonderbroek onder de douche en na het douchen enorm onhandig die natte onderbroek te wisselen onder een te grote handdoek. Sta jij er wel naakt je ballen te soppen in de doucheruimte dan moet je nog oppassen dat je niet als pedofiel wordt neergezet.

Het strand, 10 jaar geleden lag zeker 50% dan de dames topless, een lust voor het mannelijk oog maar het zou ons een rotzorg zijn. Nu ligt half nederland weer te bakken op een handdoekje in een badpak of in een bikini die echt niks laat zien. Oorzaak sissende mannen afkomstig uit Zuidmiddelandsezeëië.

De Sauna, 10 jaar geleden was er 1 x in de maand een badpakkendag, voor het preutse volk. Per ongeluk een keertje die fout gemaakt om op zo’n dag te gaan. Het was uiterst gezellig maar niet mijn ding. Nu anno 2020 heeft de sauna om de hoek 2 x in de week een badpakkendag. Ook nu weer de fout gemaakt, en ik 20 minuten later stond ik weer buiten, puberende Finnen in hun oversized sportbroeken speelde daar voor leeuw en brulaap. Zelfs het obligatorische schoudertasje ging mee de sauna in.

Ik zie in deze vertrutting één causaal verband en dat is de stijgende import van niet westerste Europeanen en niet om het één of ander is het ook een gevolg van een religie die in nederland steeds verder en v