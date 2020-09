Het woord "avondklok" hebben we tussen "alcoholisch contactmoment", "Dit virus is als een mammoettanker", “We doen ons best, maar het virus doet het beter” en “De handhaving als last resort” helemaal niet horen vallen gisteren. Maar het is wel in stilte in een Kamerbrief (pdf) van Nationale Coronaminister Hugo de Schoenen opgedoken. Dat woord (regionaal) staat alleen maar tussen haakjes om het wat minder erg te laten lijken. De laatste avondklok die we in dit land hadden, was DUITS en werd ingeluid door een Oostenrijks koekoekskind. Dat wordt in de luwte van het ouderenuurtje over het overvolle schoolplein, via de H. Communie in een gevulde kerk en langs de lege tribunes van de geopende sportvelden op de bordeelsluipers door de achtergangetjes van de sekswerkers naar een clandestien alcoholcontactmoment achter de gesloten luiken van de buurtkroeg. Zin in!

Demo Update: De door complottheorieën gecontroleerde oppositie dreigt met rellen. Komt Hugo er straks toch weer als meest redelijke uit op het zwart/witte-speelveld van de grijze kudde.

Mooi, want Albert is al overbelast